FÊTE PAYSANNE 1 avenue Salvador Allende Limoux, 16 septembre 2023, Limoux.

Limoux,Aude

Toute la journée marché paysan et artisanal, village des luttes et des alternatives, animations, buvette, restauration

11h – Inauguration

11h30-13h- atelier « Explorer l’agriculture de demain face aux changements climatiques », atelier « Installation transmission », démonstration chien de troupeau

14h-16h –documentaire « De l’eau jaillit le feu »

14h-18h jeux avec Lud’Aude

16h-17h spectacle déambulatoire par Les Philosophes barbares »

17h- démonstration chien de troupeau

17h15-19h débat « Pour en finir avec la nature » avec Allessandro Pignocchi

19h Concerts – Banda de Limos, Les Sophie, La Mandra, Infidèle Castra, Les Ramoneurs de Menhirs

Un prix libre mais indispensable.

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

1 avenue Salvador Allende

Limoux 11300 Aude Occitanie



All day farmer’s and craft market, village of struggles and alternatives, entertainment, refreshments and catering

11h – Inauguration

11:30am-1pm- « Exploring tomorrow?s agriculture in the face of climate change » workshop, « Installation transmission » workshop, herding dog demonstration

14h-16h ?documentary » From water springs fire »

14h-18h games with Lud?Aude

16h-17h strolling show by Les Philosophes barbares » (The Barbarian Philosophers)

17h- herding dog demonstration

17h15-19h debate « Pour en finir avec la nature » with Allessandro Pignocchi

19h Concerts ? Banda de Limos, Les Sophie, La Mandra, Infidèle Castra, Les Ramoneurs de Menhirs

Free but essential

Durante todo el día, mercado agrícola y artesanal, pueblo de luchas y alternativas, entretenimiento, refrescos y catering

11h00 – Inauguración

11.30-13.00 h – taller « Explorar la agricultura del mañana frente al cambio climático », taller « Establecerse y transmitir la agricultura », demostración de perros pastores

14.00-16.00 documental « Del agua nace el fuego

14.00-18.00 Juegos con Lud’Aude

16.00-17.00 espectáculo itinerante de Les Philosophes barbares (Los filósofos bárbaros)

17h- demostración de perros pastores

17.15-19.00 debate « Pour en finir avec la nature » con Allessandro Pignocchi

19h Conciertos ? Banda de Limos, Les Sophie, La Mandra, Infidèle Castra, Les Ramoneurs de Menhirs

Gratis pero imprescindible

Den ganzen Tag Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, Dorf der Kämpfe und Alternativen, Animationen, Getränke und Essen

11h- Eröffnung

11.30-13.00 Uhr – Workshop « Die Landwirtschaft von morgen im Angesicht des Klimawandels erforschen », Workshop « Niederlassung und Übergabe », Vorführung von Herdenhunden

14:00-16:00 Uhr Dokumentarfilm « Aus Wasser entsteht Feuer »

14h-18h Spiele mit Lud?Aude

16:00-17:00 Uhr: Wandervorführung von Les Philosophes barbares »

17h- Vorführung eines Herdenhundes

17.15-19.00 Uhr Diskussion « Pour en finir avec la nature » mit Allessandro Pignocchi

19- Uhr Konzerte ? Banda de Limos, Les Sophie, La Mandra, Infidèle Castra, Les Ramoneurs de Menhirs?

Ein freier Preis, aber unverzichtbar

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin