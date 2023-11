Spectacle « On danse au musée » : Bérénice Saint Aignan – danseuse 1 avenue Saint-Martin Montélimar, 23 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Pour finir en beauté l’année 2023, nous vous invitons à découvrir autrement

l’exposition temporaire l’art et la matière à travers la performance

de deux danseuses en dialogue et interactivité avec le public..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

1 avenue Saint-Martin Musée d’art contemporain Saint-Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To round off 2023 in style, we invite you to discover a whole new way of looking at

the temporary exhibition l?art et la matière through the performance

two dancers in dialogue and interactivity with the public.

Para despedir 2023 por todo lo alto, le invitamos a echar un vistazo diferente a

la exposición temporal l’art et la matière a través de la actuación

de dos bailarines en diálogo e interactividad con el público.

Zum Abschluss des Jahres 2023 laden wir Sie ein, Folgendes auf andere Weise zu entdecken

die temporäre Ausstellung l’art et la matière durch die Performance von

von zwei Tänzerinnen im Dialog und in Interaktion mit dem Publikum.

Mise à jour le 2023-11-24 par Montélimar Tourisme Agglomération