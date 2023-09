Vernissage de l’exposition L’arbre de vie 1 Avenue Saint-Martin Montélimar, 2 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Découvrir les oeuvres de Nicole Gernier-Merico fascinée par l’arbre et l’humain..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

1 Avenue Saint-Martin Université Populaire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the works of Nicole Gernier-Merico, fascinated by trees and people.

Descubra las obras de Nicole Gernier-Merico, fascinada por los árboles y las personas.

Entdecken Sie die Werke von Nicole Gernier-Merico, die vom Baum und vom Menschen fasziniert ist.

Mise à jour le 2023-08-17 par Montélimar Tourisme Agglomération