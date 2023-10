Visites flash autour d’une oeuvre 1 avenue Saint-Martin Montélimar, 2 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Parcourez l’exposition L’Art et la Matière accompagné par un médiateur. Une manière originale et rapide de découvrir l’exposition..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . .

1 avenue Saint-Martin Musée d’art contemporain

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take a guided tour of the L’Art et la Matière exhibition. A quick and original way to discover the exhibition.

Realice una visita guiada a la exposición Arte y Materia. Una forma rápida y original de descubrir la exposición.

Gehen Sie in Begleitung eines Vermittlers durch die Ausstellung L’Art et la Matière. Eine originelle und schnelle Art, die Ausstellung zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-26 par Montélimar Tourisme Agglomération