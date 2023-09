Journées Européennes du Patrimoine : ouverture du musée 1 avenue Saint-Martin Montélimar, 16 septembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le musée d’art contemporain présente 64 tapisseries de basse-lisse réalisées par l’atelier 3 de Pantin (93) d’après des oeuvres de 24 artistes contemporains, Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie….

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

1 avenue Saint-Martin Musée d’art contemporain Saint-Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Musée d’Art Contemporain presents 64 basse-lisse tapestries created by Atelier 3 in Pantin (93), based on works by 24 contemporary artists: Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie…

El Museo de Arte Contemporáneo presenta 64 tapices basse-lisse realizados por el Atelier 3 de Pantin (93), a partir de obras de 24 artistas contemporáneos, entre ellos Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand y Frédérique Bachellerie.

Das Museum für zeitgenössische Kunst zeigt 64 niedrigglänzende Tapisserien, die vom Atelier 3 in Pantin (93) nach Werken von 24 zeitgenössischen Künstlern angefertigt wurden: Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie…

