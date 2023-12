Exposition : L’Art et la Matière 1 avenue Saint-Martin Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar Exposition : L’Art et la Matière 1 avenue Saint-Martin Montélimar, 23 décembre 2023, Montélimar. Montélimar Drôme Début : 2023-12-23 13:30:00

fin : 2023-12-30 Le musée présentera des tapisseries réalisées par l’atelier 3 d’après des œuvres d’artistes contemporains, Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie, Jean-Michel Basquiat, Enki Bilal, Pierre Boncompain, Bernard Cathelin….

Le musée présentera des tapisseries réalisées par l’atelier 3 d’après des œuvres d’artistes contemporains, Pierre Alechinsky, Arman, Huguette Arthur-Bertrand, Frédérique Bachellerie, Jean-Michel Basquiat, Enki Bilal, Pierre Boncompain, Bernard Cathelin… .

1 avenue Saint-Martin Musée d’art contemporain Saint-Martin

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-11-23 par Montélimar Tourisme Agglomération Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montélimar Autres Code postal 26200 Lieu 1 avenue Saint-Martin Adresse 1 avenue Saint-Martin Musée d'art contemporain Saint-Martin Ville Montélimar Departement Drôme Lieu Ville 1 avenue Saint-Martin Montélimar Latitude 44.561982 Longitude 4.752956 latitude longitude 44.561982;4.752956

1 avenue Saint-Martin Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/