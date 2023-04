Exposition De l’âme à la toile 1 Avenue Saint-Martin, 1 avril 2023, Montélimar.

Comme le vent puissant, le froid glacial, en d’autres temps les chaleurs intenses qui sculptent notre région, Marylise OBRIER dépasse la technique pour laisser s’exprimer l’âme de ses inspirations..

2023-04-01 à ; fin : 2023-05-12 . .

1 Avenue Saint-Martin Université Populaire

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Like the powerful wind, the icy cold, in other times the intense heat that sculpt our region, Marylise OBRIER exceeds the technique to let express the soul of its inspirations.

Como el viento poderoso, el frío glacial y otras veces el calor intenso que esculpen nuestra región, Marylise OBRIER va más allá de la técnica para dejar que se exprese el alma de sus inspiraciones.

Wie der starke Wind, die eisige Kälte oder die intensive Hitze, die unsere Region prägen, geht Marylise OBRIER über die Technik hinaus, um die Seele ihrer Inspirationen zum Ausdruck zu bringen.

Mise à jour le 2023-03-27 par Montélimar Tourisme Agglomération