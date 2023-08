3ème édition : Arcachon Randonnées 1 Avenue Roland Dorgelès Arcachon, 2 mars 2024, Arcachon.

Arcachon,Gironde

L’association Océan-Oxygène-Arcachon organisera l’évènement : Arcachon Randonnée 3éme édition du Samedi 2 au Dimanche 3 Mars 2024.

Cette année il y aura deux événements distincts :

– Samedi 2 Mars :

Un Jogging Rando Patrimoine : 10 km circuit balisé, course à pied entre ville sentier et littoral ( Secteur Le Moulleau), points remarquables QR codes sans classement ni chrono/ Départ commun à 18h salle omnisport (En Semi nocturne)

– Dimanche 3 Mars :

Arcachon Randonnée 3éme édition : 10 km circuit balisé en marchant entre ville sentier et littoral ( Secteur Le Moulleau) , points remarquables QR codes sans classement ni chrono / Départ libre de 8h30 à 12h salle omnisport.

Sur place 3 prestataires : Vin , produits du Larzac , huîtres / Buvette gratuité randonneurs..

1 Avenue Roland Dorgelès

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Océan-Oxygène-Arcachon will organize the event : Arcachon Randonnée 3éme édition from Saturday 2nd to Sunday 3rd March 2024.

This year there will be two separate events:

– Saturday March 2:

A Jogging Rando Patrimoine : 10 km marked circuit, run between town, path and coast ( Secteur Le Moulleau), remarkable points QR codes without ranking nor stopwatch/ Common start at 18h salle omnisport (In Semi nocturne)

– Sunday March 3 :

Arcachon Randonnée 3éme édition : 10 km circuit balisé en marchant entre ville sentier et littoral ( Secteur Le Moulleau) , points remarquables QR codes sans classement ni chrono / Départ libre de 8h30 à 12h salle omnisport.

3 service providers on site: wine, Larzac products, oysters / free refreshment for hikers.

La asociación Océan-Oxygène-Arcachon organizará el evento : Arcachon Randonnée 3éme edition del sábado 2 al domingo 3 de marzo de 2024.

Este año habrá dos eventos separados:

– Sábado 2 de marzo :

Un Jogging Rando Patrimoine: circuito señalizado de 10 km, que discurre entre el sendero de la ciudad y la costa (sector Le Moulleau), puntos notables con códigos QR y sin clasificación ni cronómetro/ Salida conjunta a las 18h en el pabellón de deportes (semi nocturno)

– Domingo 3 de marzo :

Arcachon Randonnée 3éme édition : 10 km circuit balisé en marchant entre ville sentier et littoral ( Secteur Le Moulleau) , points remarquables QR codes sans classement ni crono / Départ libre de 8h30 à 12h salle omnisport.

3 prestatarios in situ: vino, productos Larzac, ostras / refresco gratuito para los caminantes.

Der Verein Océan-Oxygène-Arcachon organisiert die Veranstaltung : Arcachon Randonnée 3éme édition du Samedi 2 au Dimanche 3 Mars 2024.

Dieses Jahr wird es zwei verschiedene Veranstaltungen geben:

– Samstag, den 2. März :

Jogging Rando Patrimoine: 10 km markierter Rundkurs, Lauf zwischen Stadt und Küste (Sektor Le Moulleau), bemerkenswerte Punkte QR-Codes ohne Wertung oder Zeitmessung/ Gemeinsamer Start um 18 Uhr in der Sporthalle (Halbnacht)

– Sonntag, den 3. März :

Arcachon Randonnée 3eme édition: 10 km circuit maralisé en marchant entre ville sentier et littoral ( Secteur Le Moulleau) , points remarquables QR codes sans classement ni chrono / Départ libre de 8h30 à 12h salle omnisport.

Vor Ort 3 Anbieter: Wein, Produkte aus dem Larzac, Austern / Kostenlose Getränke für Wanderer.

