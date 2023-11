Chasse aux trésors de Noël : Fleur de neige 1 avenue Robert Schuman Mulhouse, 25 novembre 2023, Mulhouse.

Découvrez Mulhouse en famille pendant la période du marché de Noël ! Pour une expérience ludique, essayez notre chasse au trésor. Et bien évidemment, si vous avez trouvé le mot trésor, un petit cadeau vous attend à l’Office de Tourisme !.

2023-11-25 fin : 2023-12-24 13:00:00. 0 EUR.

1 avenue Robert Schuman

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Discover Mulhouse with your family during the Christmas market period! For a fun experience, try our treasure hunt. And of course, if you’ve found the word treasure, a little present awaits you at the Tourist Office!

Descubra Mulhouse con su familia durante el mercado de Navidad Para una experiencia divertida, pruebe nuestra búsqueda del tesoro. Y, por supuesto, si ha encontrado la palabra del tesoro, le espera un pequeño regalo en la Oficina de Turismo

Entdecken Sie Mulhouse während der Zeit des Weihnachtsmarktes mit der ganzen Familie! Für ein spielerisches Erlebnis probieren Sie unsere Schatzsuche aus. Und natürlich wartet im Fremdenverkehrsamt ein kleines Geschenk auf Sie, wenn Sie das Wort Schatz gefunden haben!

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région