FESTIVAL MOTS PARLEURS – LA CONVIVIALITE – SAINT-JEAN-DE-FOS 1, avenue Pierre Razimbaud Saint-Jean-de-Fos, 3 février 2024, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Arnaud hoedt, Jérôme Piron et la Compagnie Chantal et Bernadette animent une conférence-spectacle pop et iconoclaste parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel comique !.

Conférence, spectacle pop et iconoclaste avec Arnaud Hoedt, Jérôme Piron et la Compagnie Chantal et Bernadette.

Quand deux passionnés partagent leurs découvertes linguistiques sur l’orthographe, cela donne un spectacle qui prend le contrepied d’une pensée élitiste. Une conférence-spectacle pop et iconoclaste parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française a un vrai potentiel comique !

Pop parce que c’est un spectacle décontracté et iconoclaste parce que l’orthographe française est un dogme. Elle n’est pas susceptible d’être remise en question. Or la liste des absurdités est longue et les enjeux cachés derrière les questions linguistiques sont vastes. A découvrir absolument.

Une performance du langage avec un esprit de tolérance et de pédagogie et drôle !

Tout public, à partir de 14 ans. Durée 1 heure 30 + 30 minutes de discussion.

1, avenue Pierre Razimbaud

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



