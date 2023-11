Laura Laune – Glory Alleluia 1 Avenue Paul Pras Bayonne, 15 mars 2025, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.

Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire.

Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel..

2025-03-15 fin : 2025-03-15 . EUR.

1 Avenue Paul Pras Palais des sports de Lauga

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a triumphant debut tour that sold out over 500 performances, Laura Laune is back on stage with a new show that’s more eagerly awaited than ever.

With her dark, hard-hitting writing and trashy, no-holds-barred universe, this angel of black humor has an established reputation.

Against a backdrop of denunciation and through the most sensitive of subjects, the Belgian comedian continues to push the boundaries of irreverence with finesse and second degree, in a highly personal one-man show.

Tras una triunfal primera gira con más de 500 funciones agotadas, Laura Laune vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo más esperado que nunca.

Con su escritura oscura y contundente y su universo trashy y sin tapujos, este ángel del humor negro goza de una sólida reputación.

Con la denuncia como telón de fondo y los temas más delicados como telón de fondo, la cómica belga sigue superando los límites de la irreverencia con delicadeza y humor, en un espectáculo unipersonal muy personal.

Nach einer triumphalen ersten Tournee mit über 500 ausverkauften Vorstellungen kehrt Laura Laune mit einer neuen Show auf die Bühne zurück, die mit mehr Spannung erwartet wird als je zuvor.

Eine selbstbewusste Düsternis, eine eindringliche Schreibweise, ein trashiges und grenzenloses Universum: Der Ruf des Engels des schwarzen Humors ist unumstritten.

Vor dem Hintergrund der Denunziation und durch die sensibelsten Themen hindurch verschiebt der belgische Humorist wieder und wieder die Grenzen der Respektlosigkeit mit Finesse und zweitem Grad in einer sehr persönlichen Einzelinszenierung.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bayonne