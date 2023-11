Concert de Juliette 1 Avenue Paul Pras Bayonne, 13 avril 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Seule chez moi, j’attends mes copains, complices, musiciens, pour une ultime répétition avant concert. Ils arrivent et nous commençons à jouer.

Seulement voilà, en cours de route, une information tombe, qui nous rappelle une actualité récente, quelque peu traumatisante. Nous sommes tenus au confinement strict à effet immédiat.

Nous voici donc cloîtrés chez moi, pour une durée indéterminée. Qu’allons-nous jouer ? Où trouver l’inspiration ? Et surtout, y aura-t-il assez de bières ?

Lorsqu’il ne peut plus regarder dehors, l’œil se pose sur les objets du quotidien, les traces du passé, les souvenirs hétéroclites de nos vies rêvées et chantées, pour raconter de toutes nouvelles histoires….

Alone at home, I wait for my friends, accomplices and musicians for a final rehearsal before the concert. They arrive and we start playing.

But then, in the middle of the rehearsal, a news item comes up, reminding us of a recent, somewhat traumatic event. We’re under strict confinement, effective immediately.

So here we are, cooped up in my house for an indefinite period. What are we going to play? Where will we find inspiration? And above all, will there be enough beer?

When he can no longer look outside, he settles on everyday objects, traces of the past, the motley recollections of our dreamed and sung lives, to tell brand-new stories?

Solo en casa, espero a mis amigos, cómplices y músicos para un último ensayo antes del concierto. Llegan y empezamos a tocar.

Pero entonces, en mitad del ensayo, salta una noticia que nos recuerda acontecimientos recientes, un tanto traumáticos. Nos han puesto bajo confinamiento estricto con efecto inmediato.

Así que aquí estamos, encerrados en mi casa por tiempo indefinido. ¿A qué vamos a jugar? ¿Dónde encontraremos inspiración? Y, sobre todo, ¿habrá suficiente cerveza?

Cuando ya no puede mirar al exterior, recurre a los objetos cotidianos, a las huellas del pasado, a los recuerdos revueltos de nuestras vidas soñadas y cantadas, para contar historias inéditas?

Ich bin allein zu Hause und warte auf meine Freunde, Komplizen und Musiker, um eine letzte Probe vor dem Konzert abzuhalten. Sie kommen und wir beginnen zu spielen.

Während der Fahrt kommt eine Nachricht, die uns an die jüngsten Ereignisse erinnert, die etwas traumatisch waren. Wir müssen uns mit sofortiger Wirkung strikt einsperren.

Wir sind also auf unbestimmte Zeit in meinem Haus eingesperrt. Was werden wir spielen? Wo finden wir die Inspiration? Und vor allem: Wird es genug Bier geben?

Wenn er nicht mehr hinausschauen kann, lässt er sich auf Alltagsgegenstände, Spuren der Vergangenheit und bunt zusammengewürfelte Erinnerungen an unser geträumtes und besungenes Leben nieder, um ganz neue Geschichten zu erzählen

