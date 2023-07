VISITE GUIDÉE DE METZ – CRIMES ET CHÂTIMENTS 1 avenue Ney Metz, 12 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

Partez à la découverte de l’histoire de la République Messine et de sa justice expéditive et spectaculaire. Élaborée à partir de faites divers originaux, cette visite guidée vous invite à aller sur les lieux des crimes et châtiments à la nuit tombée à travers les rues du vieux Metz. Une visite unique en son genre qui allie humour et frissons. Déconseillé aux moins de 14 ans. Gratuit pour les étudiants.

Visite de 2h. RDV devant la statue Ney, avenue Ney, Esplanade, Metz. Inscription requise et dans la limite des places disponibles. Minimum 4 inscrits (sauf mention contraire). Consultez les conditions de visite sur www.tourisme-metz.com.. Adultes

Vendredi 20:00:00 fin : . 10 EUR.

1 avenue Ney Devant la statue Ney

Metz 57000 Moselle Grand Est



Discover the history of the Messinian Republic and its spectacular and expeditious justice. Based on original facts, this guided tour invites you to go to the scene of crimes and punishments at nightfall through the streets of old Metz. A unique tour that combines humor and thrills. Not recommended for children under 14 years old. Free for students.

Visit of 2 hours. Meeting point in front of the Ney statue, avenue Ney, Esplanade, Metz. Registration required and subject to availability. Minimum of 4 participants (unless otherwise stated). See the conditions of the visit on www.tourisme-metz.com.

Descubra la historia de la República de Metz y su expeditiva y espectacular justicia. Basada en hechos originales, esta visita guiada le invita a visitar el escenario de crímenes y castigos al caer la noche por las calles de la antigua Metz. Una visita única que combina humor y emoción. No recomendada para menores de 14 años. Gratis para estudiantes.

Duración: 2 horas. Punto de encuentro frente a la estatua Ney, avenida Ney, Esplanade, Metz. Inscripción obligatoria y sujeta a disponibilidad. Mínimo de 4 participantes (salvo indicación contraria). Consulte las condiciones de la visita en www.tourisme-metz.com.

Entdecken Sie die Geschichte der Metzer Republik und ihrer spektakulären Schnelljustiz. Diese Führung wurde anhand von Originalberichten zusammengestellt und lädt Sie dazu ein, bei Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen der Altstadt von Metz zu den Orten der Verbrechen und Strafen zu gehen. Eine einzigartige Führung, die Humor und Nervenkitzel miteinander verbindet. Nicht empfohlen für Personen unter 14 Jahren. Kostenlos für Schüler und Studenten.

Besuch von 2 Stunden. Treffpunkt vor der Statue Ney, avenue Ney, Esplanade, Metz. Anmeldung erforderlich und im Rahmen der verfügbaren Plätze. Mindestens 4 angemeldete Personen (sofern nicht anders angegeben). Informieren Sie sich über die Besuchsbedingungen unter www.tourisme-metz.com.

