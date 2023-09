Pèlerinage des Anciens Combattants A.F.N 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes, 7 juin 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le Pèlerinage-Rencontre national des Anciens Combattants A.F.N. se déroulera à Lourdes du 7 au 10 juin 2024..

2024-06-07 fin : 2024-06-10 . .

1 avenue Monseigneur Théas LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The national pilgrimage-meeting for A.F.N. veterans will take place in Lourdes from June 7 to 10, 2024.

La peregrinación-reunión nacional de los veteranos de la A.F.N. tendrá lugar en Lourdes del 7 al 10 de junio de 2024.

Das nationale Pilger- und Begegnungsfest der A.F.N.-Kampfveteranen wird vom 7. bis 10. Juni 2024 in Lourdes stattfinden.

