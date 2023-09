Pèlerinage International de l’Ordre de Malte 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes, 3 mai 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le Pèlerinage International de l’Ordre de Malte aura lieu du 3 au 7 mai 2024 dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

Aujourd’hui encore, l’Ordre de Malte demeure fidèle à ses principes fondateurs que résume la devise : « Protection de la foi et service des pauvres ».

Ces principes se concrétisent par le travail bénévole effectué par les Chevaliers et les Dames de l’Ordre dans le domaine de l’aide humanitaire et médico-sociale.

L’Ordre exerce sa vocation dans plus de 120 pays à travers le monde. Le pèlerinage rassemble 44 nationalités des 5 continents.

Du 3 au 7 mai 2024, les fidèles se rassembleront autour du Pèlerinage International à Lourdes.

Organisation et programme du pèlerinage à venir..

1 avenue Monseigneur Théas LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Order of Malta’s International Pilgrimage will take place from May 3 to 7, 2024 in the Sanctuary of Notre-Dame de Lourdes.

Today, the Order of Malta remains faithful to its founding principles, summed up in its motto: « Protecting the faith and serving the poor ».

These principles are embodied in the voluntary work carried out by the Knights and Dames of the Order in the field of humanitarian and medico-social aid.

The Order is active in over 120 countries worldwide. The pilgrimage brings together 44 nationalities from 5 continents.

From May 3 to 7, 2024, the faithful will gather for the International Pilgrimage to Lourdes.

Organization and program of the pilgrimage to come.

La Peregrinación Internacional de la Orden de Malta tendrá lugar del 3 al 7 de mayo de 2024 en el Santuario de Notre-Dame de Lourdes.

En la actualidad, la Orden de Malta se mantiene fiel a sus principios fundacionales, que se resumen en su lema: « Protección de la fe y servicio de los pobres ».

Estos principios se ponen en práctica a través del trabajo voluntario realizado por los Caballeros y Damas de la Orden en el ámbito de la ayuda humanitaria y médico-social.

La Orden ejerce su vocación en más de 120 países de todo el mundo. La peregrinación reúne a 44 nacionalidades de los 5 continentes.

Del 3 al 7 de mayo de 2024, los fieles se reunirán para la Peregrinación Internacional a Lourdes.

Organización y programa de la peregrinación próximamente.

Die Internationale Pilgerfahrt des Malteserordens wird vom 3. bis 7. Mai 2024 im Heiligtum Notre-Dame de Lourdes stattfinden.

Auch heute noch bleibt der Malteserorden seinen Gründungsprinzipien treu, die im Motto zusammengefasst sind: « Schutz des Glaubens und Dienst an den Armen ».

Diese Grundsätze werden durch die freiwillige Arbeit der Ritter und Damen des Ordens im Bereich der humanitären und medizinisch-sozialen Hilfe konkretisiert.

Der Orden übt seine Berufung in über 120 Ländern der Welt aus. An der Pilgerfahrt nehmen 44 Nationalitäten aus fünf Kontinenten teil.

Vom 3. bis 7. Mai 2024 werden sich die Gläubigen zur Internationalen Pilgerfahrt in Lourdes versammeln.

Organisation und Programm der Pilgerfahrt folgen.

