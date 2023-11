Chapelets aux flambeaux 1 Avenue Monseigneur Theas Lourdes, 6 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

En hiver, les traditionnelles processions aux flambeaux estivales laissent la place à des chapelets aux flambeaux face à la Grotte.

Rendez-vous les vendredis, samedis et dimanches soirs à 20h30 face à la Grotte Massabielle dans le Sanctuaire de Lourdes pour les chapelets aux flambeaux. Il s’agit d’un véritable moment de recueillement et de communion entre les pèlerins.

Ouverts à tous et en direct sur Lourdes TV via les liens ci-dessous..

2023-11-06 20:30:00 fin : 2024-03-31 . .

1 Avenue Monseigneur Theas Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



In winter, the traditional summer torchlight processions give way to torchlight rosaries in front of the Grotto.

The torchlight rosaries take place on Friday, Saturday and Sunday evenings at 8:30 p.m. in front of the Massabielle Grotto in the Lourdes Sanctuary. This is a true moment of recollection and communion between pilgrims.

Open to all and live on Lourdes TV via the links below.

En invierno, las tradicionales procesiones de antorchas del verano dan paso a los rosarios de antorchas frente a la Gruta.

Los rosarios de antorchas tienen lugar los viernes, sábados y domingos por la noche, a las 20.30 horas, delante de la Gruta de Massabielle, en el Santuario de Lourdes. Es un verdadero momento de recogimiento y comunión entre peregrinos.

Abierto a todo el mundo y en directo en Lourdes TV a través de los siguientes enlaces.

Im Winter machen die traditionellen sommerlichen Fackelprozessionen Platz für Rosenkränze mit Fackeln vor der Grotte.

Die Fackelrosenkränze finden freitags, samstags und sonntags abends um 20:30 Uhr gegenüber der Massabielle-Grotte im Heiligtum von Lourdes statt. Es handelt sich dabei um einen echten Moment der Besinnung und der Gemeinschaft unter den Pilgern.

Offen für alle und live auf Lourdes TV über die unten stehenden Links.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT de Lourdes|CDT65