CinéPopote 1 Avenue Micheline Ostermeyer Yvetot, 24 juin 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La Communauté de Communes Yvetot Normandie vous invite à une séance de cinéma en plein air, précédée d’un après-midi d’animations sur le thème du gaspillage alimentaire. Dès 15h : participez à des ateliers cuisine, à des jeux et à une chasse au trésor. Et à 21h30 : assistez à la projection du film d’animation « Ratatouille ».

Restauration possible sur place avec Alexandra et son foodtruck « Ma petite cuisine »..

2023-06-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-24 23:00:00. .

1 Avenue Micheline Ostermeyer

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Communauté de Communes Yvetot Normandie invites you to an open-air cinema, preceded by an afternoon of entertainment on the theme of food waste. From 3pm: take part in cooking workshops, games and a treasure hunt. And at 9:30pm: watch the animated film « Ratatouille ».

Catering available on site with Alexandra and her foodtruck « Ma petite cuisine ».

La Communauté de Communes Yvetot Normandie le invita a una proyección de cine al aire libre, precedida de una tarde de actividades sobre el tema del desperdicio alimentario. A partir de las 15:00: talleres de cocina, juegos y búsqueda del tesoro. Y a las 21.30: vea la película de animación « Ratatouille ».

Servicio de catering in situ con Alexandra y su foodtruck « Ma petite cuisine ».

Die Communauté de Communes Yvetot Normandie lädt Sie zu einem Open-Air-Kino ein, dem ein Nachmittag mit Animationen zum Thema Lebensmittelverschwendung vorausgeht. Ab 15 Uhr: Nehmen Sie an Kochworkshops, Spielen und einer Schatzsuche teil. Und um 21:30 Uhr: Sehen Sie sich den Animationsfilm « Ratatouille » an.

Verpflegung vor Ort mit Alexandra und ihrem Foodtruck « Ma petite cuisine ».

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche