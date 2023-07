STAGES DE VOILE ET PLANCHE À VOILE 1 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 1 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

Jusqu’au jeudi 31 août : Stages de voile et planche à voile, tout public et tout niveau du Lundi au vendredi – Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Infos : centrenautique@palavaslesflots.com ou 04 67 47 10 78.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . .

1 Avenue Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



Until Thursday, August 31: Sailing and windsurfing courses, for all ages and levels, Monday to Friday – Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Info: centrenautique@palavaslesflots.com or 04 67 47 10 78

Hasta el jueves 31 de agosto: cursos de vela y windsurf para todas las edades y todos los niveles de lunes a viernes – Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Info: centrenautique@palavaslesflots.com o 04 67 47 10 78

Bis Donnerstag, den 31. August: Segel- und Windsurfkurse, für alle Altersgruppen und jedes Niveau von Montag bis Freitag – Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil – Infos: centrenautique@palavaslesflots.com oder 04 67 47 10 78

Mise à jour le 2023-07-21 par OT PALAVAS-LES-FLOTS