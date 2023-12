Sortie Ski par la Ski Club de Tournus – Les Karellis 1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Début : 2024-03-02 05:20:00

fin : 2024-03-02 . Sortie Ski-Snowboard à Les Karellis Prix Transport + Forfait : 54 €; Transport seul : 30€.

Départ à 5h20.

Pass sanitaire obligatoire. .

1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Parking derrière le Musée du Vélo

Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

