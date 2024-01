Kazys Varnelis 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence, dimanche 16 juin 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:30:00

fin : 2024-10-15 17:30:00

Dans le cadre de l’année de la Lituanie en France, la Fondation Vasarely organise une exposition autour de l’héritage de Kazys Varnelis (1917-2010) qui constitue un chapitre important de l’histoire de l’art moderne lituanien.

Kazys Varnelis (1917-2010) est le promoteur de l’esthétique Art déco en Lituanie et l’un des peintres monumentaux et professionnels du vitrail les plus influents du pays.

En 1951 il peint son tout premier tableau abstrait et à partir de 1963 il se concentre sur sa propre carrière de peintre abstrait.

À partir de 1967, Varnelis expose ses compositions d’art optique dans diverses expositions à travers les États-Unis, ce qui lui vaut une reconnaissance immédiate du milieu artistique de Chicago.

Dans le domaine de la décoration intérieure, il est connu pour le mélange de meubles historiques associés à des œuvres d’art contemporaines.

Lorsque la Lituanie a retrouvé son indépendance en 1990, Varnelis envisage le retour dans son pays d’origine. Varnelis s’est attelé à transformer les bâtiments historiques datant du XIVe siècle, en premier musée privé d’un collectionneur d’art et ce, jusqu’à sa mort en 2010.

Aujourd’hui, son héritage constitue un chapitre important de l’histoire de l’art moderne lituanien qui continue d’inspirer d’autres artistes contemporains.

La collection de Varnelis est conservée à la Maison-Musée Kazys Varnelis, au Musée national de Lituanie.

1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490

Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



