S’opposant à l’idée de l’œuvre unique et exclusive, Vasarely s’entête à reproduire celle-ci, dans le but de rendre l’art accessible à tout le monde, résultant dans un art multiple et identique en toute matière et dimension..

« A la base, il y a toujours l’original, la « pièce unique » mais il n’est plus permis de nous arrêter là et d’enfermer cette œuvre unique dans le cercle restreint des privilégiés. Au contraire ! Il faut œuvrer à partir d’elle, la recréer en d’autres fonctions, la centupler et la projeter dans les espaces du monde ».

Victor Vasarely, « La sérigraphie, Arcay et la re-création »,

Aujourd’hui art et architecture, n°12, avril 1957



Ce sont en ces termes que Victor Vasarely présentait la sérigraphie en 1957. Le Plasticien souhaitait atteindre une démocratisation de l’œuvre, qui se traduit alors par le passage d’un prototype initial aux multiples, grâce au procédé de la sérigraphie. Les œuvres originales se déclinent ainsi en diverses programmations numérotées, accompagnées d’une gamme de couleur correspondante, avant d’être transformées en véritables sérigraphies, signées et numérotées.

