JNA à la Fondation Vasarely 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La Fondation Vasarely propose des visites guidées dans son parc de verdure, pour appréhender cette construction singulière et emblématique et interpeller ensuite son vaste complexe d’intégrations murales..

2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-15 15:30:00. .

1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490

Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fondation Vasarely offers guided tours of its green park, to learn more about this singular, emblematic building and then to explore its vast complex of mural integrations.

La Fundación Vasarely ofrece visitas guiadas a su parque verde, para conocer mejor este singular y emblemático edificio y su vasto conjunto de murales.

Die Fondation Vasarely bietet geführte Besuche in ihrem grünen Park an, um dieses einzigartige und emblematische Bauwerk zu begreifen und anschließend seinen umfangreichen Komplex von Wandintegrationen zu interpretieren.

