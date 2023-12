Cet évènement est passé Visite guidée en français des collections permanentes de la Fondation Vasarely 1 Avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Découvrez les illusions optiques des 44 œuvres monumentales de Victor Vasarely. Participez à une visite de la collection permanente, guidée par l’un des médiateurs de la Fondation.

À la découverte des jeux optiques et pièges visuels du maître de l’art optique, le guide vous présentera l’œuvre de Victor Vasarely sous différents aspects : art, sciences, musique ou encore astronomie.

Du cinétisme au Folklore planétaire, rejoignez-nous pour un voyage psychédélique !



➜ Visite guidée

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

1 Avenue Marcel Pagnol
Aix-en-Provence

Provence-Alpes-Côte d'Azur

