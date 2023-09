Visites guidées 1 avenue marcel pagnol Aix en provence Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Visites guidées 14 et 15 octobre 1 avenue marcel pagnol Aix en provence Sur réservation

Le Centre Architectonique d’Aix-en-Provence conçu par Victor Vasarely avec la collaboration des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronseray et Claude Pradel-Lebar, se veut un exemple de l’urbanisme que souhaite promouvoir la Fondation à travers une structure alvéolaire de 44 intégrations architecturales, qui préfigurent des propositions à retenir pour requalifier les villes du monde en faisant naître une nouvelle beauté plastique: “La Cité Polychrome du Bonheur”. Dans son écrin paysagé, le bâtiment, comme une véritable sculpture désignée, s’est posé stratégiquement en 1976, dans le quartier en émergence du Jas de Bouffan.

La Fondation Vasarely collabore au week-end festif du samedi 14 et dimanche 15 octobre dans le cadre des “Journées Nationales de l’Architecture”, en proposant des visites guidées dans son parc de verdure, pour appréhender cette construction singulière et emblématique et interpeller ensuite son vaste complexe d’intégrations murales.

La Fondation Vasarely est une institution privée reconnue d'utilité publique depuis 1976, fonctionnant sur ses propres fonds. En 2013, elle a été inscrite au titre des monuments historiques en reconnaissance de son architecture exceptionnelle, conçue par l'artiste lui-même. En 2020, la Fondation a également obtenu le label «Musée de France», qui garantit la qualité de sa politique de conservation, d'enrichissement et de présentation des collections.

La Fondation Vasarely a développé des partenariats prestigieux pour enrichir sa programmation culturelle. Depuis plus de 4 ans, elle collabore avec le Centre Pompidou pour organiser une exposition unique, offrant un regard inédit sur l’art cinétique et l’art optique.

La Fondation Vasarely abrite une collection exceptionnelle de Victor Vasarely. Les salles d’exposition de la Fondation offrent un cadre unique pour découvrir ces œuvres, qui jouent avec les illusions d’optique, les jeux de couleurs et de formes, et qui ont influencé de nombreux artistes contemporains. 1 Avenue Marcel Pagnol, ouvert tous les jours de 10h à 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T15:30:00+02:00

Centre architectonique, Victor Vasarely, ©ADAGP, PARIS, 2023,1976, ©GeoffreyAF