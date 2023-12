2e Festival Manga Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville, 23 août 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

Après le succès de la première édition, le Festival Manga Deauville est de retour. Ce salon reprend tous les codes de ce qui fascine et passionne les communautés des univers de la Pop culture japonaise. Véritable phénomène de société, la Japan mania est un tsunami culturel qui touche toutes les générations, qui viennent se rencontrer, échanger et vivre une expérience immersive. Le Festival Manga Deauville embrasse toutes les thématiques : cosplay, mangakas, dédicaces, arts martiaux, gaming, spectacles, conférences, ateliers, expositions, street art….

Vendredi 2024-08-23 fin : 2024-08-25

1 avenue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



After the success of the first edition, the Festival Manga Deauville is back. The event takes up all the codes of what fascinates and enthralls the Japanese pop culture community. A veritable social phenomenon, Japan mania is a cultural tsunami affecting all generations, who come to meet, exchange ideas and enjoy an immersive experience. The Festival Manga Deauville embraces every theme: cosplay, mangakas, signings, martial arts, gaming, shows, conferences, workshops, exhibitions, street art…

Tras el éxito de la primera edición, vuelve el Festival del Manga de Deauville. Este acontecimiento gira en torno a la fascinación y la pasión de la comunidad de la cultura pop japonesa. Verdadero fenómeno social, la Japón manía es un tsunami cultural que afecta a todas las generaciones, que acuden a encontrarse, intercambiar ideas y disfrutar de una experiencia envolvente. El Festival del Manga de Deauville abarca todos los temas: cosplay, mangakas, sesiones de firmas, artes marciales, juegos, espectáculos, conferencias, talleres, exposiciones, arte callejero…

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe ist das Manga-Festival Deauville wieder da. Diese Messe übernimmt alle Codes dessen, was die Gemeinschaften der Welten der japanischen Popkultur fasziniert und begeistert. Die Japan-Manie ist ein echtes gesellschaftliches Phänomen und ein kultureller Tsunami, der alle Generationen anspricht, die sich hier treffen, austauschen und eine immersive Erfahrung machen wollen. Das Festival Manga Deauville umfasst alle Themen: Cosplay, Mangakas, Autogrammstunden, Kampfkunst, Gaming, Shows, Konferenzen, Workshops, Ausstellungen, Street Art…

