10e Concours international de danse classique de Deauville – Prix Nijinski 1 avenue Lucien Barrière Deauville, 9 mars 2024, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-09

fin : 2024-03-10

Véritable tremplin pour jeunes danseurs, le Prix Nijinski est devenu au fil des ans un rendez vous incontournable de la danse classique. Ils sont plus de 150 candidats, âgés de 8 à 24 ans à concourir pour ce prix si prestigieux. Le concours est organisé chaque année depuis 2014 à Deauville sous la direction artistique du chorégraphe François Mauduit. Il est ouvert à tous les danseurs, amateurs et préprofessionnels. A l’issue de la compétition, des prix par catégories (selon les âges) sont remis.

Le Jury, présidé cette année par Laurent Hilaire, danseur étoile de l’Opéra de Paris et directeur du Bayerishe Staatsoper, récompensera les jeunes talents d’aujourd’hui, qui seront peut-être les danseurs étoiles de demain. Il sera entouré d’Amandine Albisson, danseuse étoile de l’Opéra de Paris, de Sylviane Bayard, danseuse étoile du Stuttgart Ballet et ex-directrice du ballet du Deutsche Oper Berlin, de Muriel Maffre, directrice de la danse au Conservatoire Supérieur de Paris et danseuse étoile du San Francisco Ballet et de Yann Saïz, professeur à l’école de danse de l’Opéra de Paris et sujet du ballet de l’Opéra de Paris.

En parallèle, François Mauduit et les membres de sa compagnie de danse présentent un spectacle, ouvert au public, auquel la plupart des compétiteurs assiste. Cette année la compagnie a choisi de s’attaquer à un chef d’œuvre puisque c’est la révolutionnaire « Carmen » que François Mauduit met en scène au CID..

1 avenue Lucien Barrière Centre international de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT SPL Deauville