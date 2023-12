Gad Elmaleh – « Lui-Même » 1 avenue Lucien Barrière Deauville, 4 décembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

L’un des humoristes préférés des Français repart en tournée avec un nouveau one-man-show intitulé « Lui-même ». Un spectacle dans lequel l’acteur-réalisateur-humoriste-chanteur nous fera rire, comme à son habitude, avec des situations de la vie quotidienne..

1 avenue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



One of France’s favorite comedians is back on tour with a new one-man show entitled « Lui-même » (Himself). In this show, the actor-director-humorist-singer will, as usual, make us laugh with situations from everyday life.

Uno de los cómicos favoritos de Francia vuelve de gira con un nuevo espectáculo unipersonal titulado « Lui-même ». En este espectáculo, el actor-director-humorista-cantante nos hará reír, como de costumbre, con situaciones de la vida cotidiana.

Einer der beliebtesten Humoristen der Franzosen geht mit einer neuen Ein-Mann-Show mit dem Titel « Lui-même » wieder auf Tournee. Eine Show, in der der Schauspieler, Regisseur, Humorist und Sänger uns wie gewohnt mit Situationen aus dem Alltag zum Lachen bringen wird.

