6e Deauville Tattoo Festival 1 avenue Lucien Barrière Deauville, 19 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Pendant deux jours, le grand public part à la rencontre de plus de 400 artistes, venus du monde entier pour consulter leurs books, admirer leur technique, et pourquoi s’offrir le tatouage de leur rêve. Les tatoueurs quant à eux viennent rencontrer d’autres professionnels, partager leur expérience et rencontrer le grand public, tatoués ou néophytes, curieux et intéressés.

Plus de 50 exposants de la culture du tatouage présentent également des véhicules, motos, vêtements, barber shop, bijoux et accessoires…), de nombreuses animations et shows incroyables ravissent les yeux, des concours récompensent les artistes pour leurs tatouages effectués pendant la convention….

Samedi 2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

1 avenue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



For two days, the general public will meet more than 400 artists, who have come from all over the world to consult their books, admire their techniques, and why not offer themselves the tattoo of their dreams. The tattoo artists come to meet other professionals, share their experience and meet the general public, tattooed or neophytes, curious and interested.

More than 50 exhibitors of the tattoo culture also present vehicles, motorcycles, clothes, barber shop, jewels and accessories…), many animations and incredible shows delight the eyes, contests reward the artists for their tattoos made during the convention…

Durante dos días, el público se encontrará con más de 400 artistas de todo el mundo para consultar sus libros, admirar sus técnicas y, por qué no, hacerse el tatuaje de sus sueños. Los tatuadores acuden para conocer a otros profesionales, compartir su experiencia y encontrarse con el público en general, tatuado o neófito, curioso e interesado.

Más de 50 expositores de la cultura del tatuaje presentan también vehículos, motos, ropa, barbería, joyas y accesorios…), numerosas animaciones e increíbles espectáculos deleitan la vista, concursos premian a los artistas por sus tatuajes realizados durante la convención…

Zwei Tage lang trifft die Öffentlichkeit über 400 Künstler aus der ganzen Welt, um sich ihre Bücher anzusehen, ihre Techniken zu bewundern und sich das Tattoo ihrer Träume zu gönnen. Die Tätowierer ihrerseits kommen, um andere Fachleute zu treffen, ihre Erfahrungen auszutauschen und das breite Publikum zu treffen, Tätowierte oder Neulinge, Neugierige und Interessierte.

Mehr als 50 Aussteller aus der Tattoo-Kultur präsentieren außerdem Fahrzeuge, Motorräder, Kleidung, Barbershops, Schmuck und Accessoires…), zahlreiche Animationen und unglaubliche Shows erfreuen die Augen, Wettbewerbe belohnen die Künstler für ihre während der Convention gestochenen Tattoos…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité