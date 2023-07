1er Festival Manga de Deauville 1 avenue Lucien Barrière Deauville, 21 juillet 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Le Festival Manga de Deauville entend bien devenir, dès sa première édition, une convention majeure dans l’univers manga et sa pop culture. Il réunira des auteurs de manga issu du monde entier et des fans venus de toute la France pour se rencontrer, échanger et vivre une expérience immersive..

Vendredi 2023-07-21 fin : 2023-07-23 . .

1 avenue Lucien Barrière Centre International de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Deauville Manga Festival is set to become a major convention in the world of manga and its pop culture. It will bring together manga authors from all over the world and fans from all over France to meet, exchange ideas and enjoy an immersive experience.

El Festival del Manga de Deauville está llamado a convertirse en una gran convención del mundo del manga y su cultura pop. Reunirá a autores de manga de todo el mundo y a aficionados de toda Francia para conocerse, intercambiar ideas y disfrutar de una experiencia envolvente.

Das Manga-Festival in Deauville soll bereits in seiner ersten Ausgabe zu einem wichtigen Kongress für die Welt der Manga und ihrer Popkultur werden. Es wird Manga-Autoren aus der ganzen Welt und Fans aus ganz Frankreich zusammenbringen, um sich zu treffen, auszutauschen und eine immersive Erfahrung zu machen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité