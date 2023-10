Evènement contes du Japon 1 Avenue Levis Mirepoix Le Malesherbois Catégories d’Évènement: Le malesherbois

Loiret Evènement contes du Japon 1 Avenue Levis Mirepoix Le Malesherbois, 2 novembre 2023, Le Malesherbois. Le Malesherbois,Loiret Evènement contes du Japon : Karuta magie.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

1 Avenue Levis Mirepoix

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Tales from Japan event: Karuta magic Evento de Tales from Japan: Karuta magic Veranstaltung Märchen aus Japan: Karuta Magie Mise à jour le 2023-10-27 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Le malesherbois, Loiret Autres Lieu 1 Avenue Levis Mirepoix Adresse 1 Avenue Levis Mirepoix Ville Le Malesherbois Departement Loiret Lieu Ville 1 Avenue Levis Mirepoix Le Malesherbois latitude longitude 48.29374;2.4141

1 Avenue Levis Mirepoix Le Malesherbois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le malesherbois/