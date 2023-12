Cérémonie des voeux à la population 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Le Conseil Municipal vous invite à la traditionnelle cérémonie des Vœux pour cette nouvelle année.

Après un accueil des élus, un discours ainsi que le film des vœux seront présentés aux lambescains. .

1 Avenue Léo Lagrange COSEC – Complexe sportif municipal

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

