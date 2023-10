Repas de Noël des Séniors 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc, 26 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La Ville de Lambesc est heureuse d’inviter les personnes de 70 ans et plus, au traditionnel repas/spectacle de Noël..

2023-11-26 12:00:00 fin : 2023-11-26 . .

1 Avenue Léo Lagrange COSEC – Complexe sportif municipal

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of Lambesc is delighted to invite people aged 70 and over to its traditional Christmas dinner and show.

El ayuntamiento de Lambesc se complace en invitar a los mayores de 70 años a su tradicional cena y espectáculo de Navidad.

Die Stadt Lambesc freut sich, Menschen ab 70 Jahren zum traditionellen Weihnachtsessen und -spektakel einzuladen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc