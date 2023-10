Atelier tout public – A vos Gouges, 1…2…3…Gravez ! 1, avenue Lenormand, 23 octobre 2023, .

Atelier tout public – A vos Gouges, 1…2…3…Gravez ! 23 octobre et 3 novembre 1, avenue Lenormand Atelier: 20

À l’aide d’une gouge, creuse ta plaque de linoléum en suivant les traits de ton dessin. Comme par MAGIE, révèle ta gravure sur un joli papier !

A partir de 7 ans, ouvert aux enfants, ados et adultes

Venir avec un tablier ou un grand tee-shirt pour protéger ses vêtements.

20€ l’atelier et par participant.

1, avenue Lenormand Aile droite de l’Ecole Saint Joseph Pavie 44500 La baule 44500 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « lettresenvoyage@outlook.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/Lettres-en-voyage »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-tout-public-a-vos-gouges-123gravez-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T12:00:00+01:00

CULTURE FAMILLE