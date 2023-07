Atelier tout public – Abracadabra, Feuille de Papier tu deviendras ! 1, avenue Lenormand, 10 juillet 2023, .

De la fibre à la feuille, apprends à fabriquer des feuilles de papier diverses et variées.

A partir de 7 ans, ouvert aux enfants, ados et adultes

Venir avec un tablier ou un grand tee-shirt pour protéger ses vêtements.

30€ l’atelier et 60€ le stage

Attention : Les ateliers du 24/25 et 31 juillet auront lieu à Kerhinet (Saint Lyphard), dans la salle de classe du centre d’éducation au territoire.

NOUVEAU ! Toutes les inscriptions peuvent dorénavant se faire directement en ligne sur notre site internet www.lettresenvoyage.fr rubrique » inscription »

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-08-21T14:00:00+02:00 – 2023-08-21T16:30:00+02:00

