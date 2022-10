Atelier Automne 2022 – Abracadabra, Feuille de Papier tu deviendras ! 1, avenue Lenormand

Atelier Automne 2022 – Abracadabra, Feuille de Papier tu deviendras ! 1, avenue Lenormand, 24 octobre 2022, . Atelier Automne 2022 – Abracadabra, Feuille de Papier tu deviendras ! Lundi 24 octobre, 14h00 1, avenue Lenormand

Atelier: 30

De la fibre à la feuille, apprends à fabriquer des feuilles de papier diverses et variées. Age : à partir de 7 ans, ouvert aux enfants, ados et adultes Nombre de place disponibles : 6 Et auss… 1, avenue Lenormand Aile droite de l’Ecole Saint Joseph Pavie 44500 La baule 44500 De la fibre à la feuille, apprends à fabriquer des feuilles de papier diverses et variées. Age : à partir de 7 ans, ouvert aux enfants, ados et adultes

Nombre de place disponibles : 6

Et aussi : Venir avec un tablier ou un grand tee-shirt pour protéger ses vêtements.

​Réservation au 06.41.17.00.94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T14:00:00+02:00

2022-10-24T16:30:00+02:00

Détails Autres Lieu 1, avenue Lenormand Adresse Aile droite de l’Ecole Saint Joseph Pavie 44500 La baule lieuville 1, avenue Lenormand

1, avenue Lenormand https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//