Spectacle : Soleo 1, avenue Jean Jaurès Moirans-en-Montagne, 17 décembre 2023, Moirans-en-Montagne.

Moirans-en-Montagne Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

.

Dans le cadre de NOEL AU PAYS DU JOUET.

SOLEO

Plongés dans le monde du travail, 3 individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en musique.

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles, c’est créatif, moderne et hautement divertissant.

Collectif Braslavie

Tout public, à partir de 6 ans

Durée : 1 heure

Réservation sur notre boutique en ligne.

EUR.

1, avenue Jean Jaurès Ciné-théâtre

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE