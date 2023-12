Spectacle : Le petit théâtre de Cam 1, avenue Jean Jaurès Moirans-en-Montagne, 17 décembre 2023, Moirans-en-Montagne.

Moirans-en-Montagne Jura

Début : 2023-12-17 15:00:00

fin : 2023-12-17 15:40:00

Dans le cadre de NOEL AU PAYS DU JOUET.

LE PETIT THEATRE DE CAM

Cam se retrouve sur scène un peu malgré lui ! Il présente son petit théâtre intérieur, un monde rempli de doutes et de performances où il est amené à faire la paix entre l’enfant qui rêvait de devenir artiste et l’adulte qui a grandi. Un spectacle burlesque et poétique, bercé par de multiples inspirations qui vont du texte « Enfant » écrit par le poète rappeur Deinos Mc, aux pensées philosophiques de Fiodor Dostoïevski, en passant par la Pop Culture.

Camille Grappin

Tout public.

Durée : 40 minutes

Dimanche 17 décembre à 15h

Réservation sur notre boutique en ligne.

1, avenue Jean Jaurès Salle des fêtes

Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté



