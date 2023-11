Atelier pratique : écolo soi-même 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 9 décembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Un atelier pratique gratuit et ouvert à tous, proposé par le collectif écolo soi-même..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



A free hands-on workshop open to all, organized by the collectif écolo soi-même.

Un taller práctico gratuito y abierto a todos, organizado por el collectif écolo soi-même.

Ein kostenloser praktischer Workshop, der für alle offen ist und vom Kollektiv écolo soi-même angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTARGIS