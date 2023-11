Après-midi ludique 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 7 décembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

La médiathèque organise une après-midi ludique pour les personnes âgées..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 16:00:00. .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



The mediatheque organizes a fun afternoon for the elderly.

La biblioteca multimedia organiza una tarde de diversión para las personas mayores.

Die Mediathek organisiert einen Spielenachmittag für ältere Menschen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTARGIS