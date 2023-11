Soirée découverte : Japon et mangas 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 1 décembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Venez participer à une soirée découverte sur le thème du Japon et des mangas..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Join us for an evening of discovery on the theme of Japan and manga.

Acompáñenos en una velada de descubrimiento sobre el tema de Japón y el manga.

Nehmen Sie an einem Erlebnisabend zum Thema Japan und Mangas teil.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTARGIS