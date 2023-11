Soirée jeux 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 24 novembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Soirée jeux : partons au bout du monde !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 23:00:00. .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Game night: off to the ends of the earth!

Tarde de juegos: ¡vamos al fin del mundo!

Spieleabend: Auf ans Ende der Welt!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT MONTARGIS