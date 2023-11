Atelier créatif 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 22 novembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Atelier créatif pour affronter ses peurs autour d’un album jeunesse..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Creative workshop to face your fears based on a children’s book.

Un taller creativo basado en un libro infantil para ayudarte a afrontar tus miedos.

Kreativworkshop, um sich seinen Ängsten zu stellen, rund um ein Jugendbuch.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT MONTARGIS