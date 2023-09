Contes avec Chimère et Mélusine 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 11 octobre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Lecture de contes avec Chimère et Mélusine sur le thème « couleurs automnales »..

2023-10-11

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Tale reading with Chimère and Mélusine on the theme of « autumn colors ».

Lecturas de cuentos de hadas con Chimère y Mélusine sobre el tema de los « colores del otoño ».

Märchenlesung mit Chimère und Melusine zum Thema « Herbstfarben ».

