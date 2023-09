Conférence : Les bienfaits de la musique pour les DYS 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 10 octobre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Venez assister à une conférence sur les bienfaits de la musique pour les DYS..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Attend a conference on the benefits of music for DYS.

Asista a una conferencia sobre los beneficios de la música para el SES.

Besuchen Sie einen Vortrag über die Vorteile von Musik für DYS.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTARGIS