Musiventures #3 : Alors on danse ! avec Tiphaine Lacrampe 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 7 octobre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Venez participer au 3ème musiventures avec Tiphaine Lacrampe..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and take part in the 3rd musiventures with Tiphaine Lacrampe.

Venga a participar en la 3ª edición de musiventures con Tiphaine Lacrampe.

Nehmen Sie am 3. musiventures mit Tiphaine Lacrampe teil.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTARGIS