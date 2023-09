Apéro rentrée littéraire 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 3 octobre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Venez partager vos avis sur les nouveautés et les coups de coeur de la rentrée littéraire..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 . .

1 Avenue Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



Come and share your opinions on the new releases and favorites of the new literary season.

Ven a compartir tus opiniones sobre las novedades y los favoritos de la nueva temporada literaria.

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Meinung zu den Neuheiten und Favoriten des literarischen Herbstes.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTARGIS