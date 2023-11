Loto et apéritif dînatoire de Noël 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 24 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La résidence Domitys vous propose un loto et un apéritif dînatoire pour Noël !

Inscription obligatoire. Loto seul, apéritif dînatoire seul ou formule complète, à vous de choisir !.

2023-12-24 17:30:00 fin : 2023-12-24 . .

1 avenue Jean Isabelle Domitys Les Safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Domitys residence is offering a Christmas bingo and aperitif dinner!

Registration required. Lotto only, apéritif dînatoire only or full package, the choice is yours!

La residencia Domitys ofrece un bingo de Navidad y una cena de aperitivo

Es necesario inscribirse. Sólo lotería, sólo aperitivo o paquete completo, ¡usted elige!

Die Domitys-Residenz bietet Ihnen zu Weihnachten ein Lotto und ein Aperitif-Dinner an!

Eine Anmeldung ist erforderlich. Lotto allein, Aperitif zum Abendessen allein oder ein komplettes Angebot, Sie haben die Wahl!

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité