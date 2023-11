Couronne de Noël 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 8 décembre 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Fabriquez votre couronne de Noël qui viendra orner votre porte d’entrée !

Dès 18 ans. Inscription obligatoire auprès de Domitys de Dives-sur-Mer..

2023-12-08 14:30:00 fin : 2023-12-08 16:30:00. .

1 avenue Jean Isabelle Domitys Les Safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Make your own Christmas wreath to adorn your front door!

From 18 years old. Registration required at Domitys de Dives-sur-Mer.

Haz tu propia corona de Navidad para adornar la puerta de tu casa

A partir de 18 años. Inscripción obligatoria en Domitys Dives-sur-Mer.

Basteln Sie Ihren Weihnachtskranz, der Ihre Haustür schmücken wird!

Ab 18 Jahren. Anmeldung bei Domitys in Dives-sur-Mer erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité