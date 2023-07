Conférence sur l’Espagne 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 24 août 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Venez découvrir la richesse et la diversité de l’Espagne grâce à cette conférence. Dépaysement garanti !.

2023-08-24 14:30:00 fin : 2023-08-24 16:30:00. .

1 avenue Jean Isabelle Domitys Les Safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



Come and discover the richness and diversity of Spain thanks to this conference. A change of scenery guaranteed!

Venga a descubrir la riqueza y diversidad de España en esta conferencia. ¡Un cambio de aires garantizado!

Entdecken Sie mit diesem Vortrag den Reichtum und die Vielfalt Spaniens. Abwechslung garantiert!

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité