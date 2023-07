Loto caritatif 1 avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer, 10 août 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

La résidence Domitys vous propose un loto caritatif au profit de l’association « Enfin le bonheur », refuge pour animaux de compagnie..

2023-08-10 14:00:00 fin : 2023-08-10 17:30:00. .

1 avenue Jean Isabelle Domitys Les Safrans

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Domitys residence is hosting a charity bingo to raise funds for « Enfin le bonheur », a shelter for pets.

La residencia Domitys organiza un bingo benéfico a favor de « Enfin le bonheur », un refugio para animales de compañía.

Die Domitys-Residenz bietet Ihnen ein Wohltätigkeitslotto zugunsten des Vereins « Enfin le bonheur », einem Tierheim für Haustiere.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité